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Giriş Tarihi: 6.6.2023 16:54 Son Güncelleme: 6.6.2023 17:04

Hamile yeğenini öldüren dayı tutuklandı

Kandıra Akdurak Mahallesinde akrabalar arasında çıkan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybeden 3 buçuk aylık hamile olan 22 yaşındaki İpek Çiçek’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verilirken Çiçek'in ölümüne neden olan dayısı A.Ç. ise tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Hamile yeğenini öldüren dayı tutuklandı

Kocaeli Kandıra İlçesi Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde akrabalar arasında ailevi nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle İpek Çiçek (22) ve A.O. (9) silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 3 buçuk aylık hamile olduğu öğrenilen İpek Çiçek, ambulansla kaldırıldığı Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken A.O.'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kandıra Akdurak Mahallesi'nde ikamet eden Emre Çiçek ile evli 3 çocuk annesi İpek Çiçek'in cenazesi Yeşil Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Polis ekipleri şüpheli A.Ç ile olayla karıştığı belirlenen S.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.Ç. tutuklanırken S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Hamile yeğenini öldüren dayı tutuklandı
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