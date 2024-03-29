Hamza Dağ’dan ‘Basmane Çukuru’ Açıklaması: Basmane Çukurunu çözmek bize nasip olacak

Hamza Dağ, aralıksız bir şekilde sürdürdüğü seçim çalışmalarına hız verdi. Dağ, seçime 2 gün kala otobüsle kapsamlı bir seçim turu gerçekleştirdi. Güne Kiraz İlçesinde başlayan Hamza Dağ, Cumhur İttifakı Kiraz Belediye Başkan Adayı Saliha Özçınar Kutlu ile birlikte seçim otobüsünden hemşehrilerini selamladı. Vatandaşın da yoğun ilgi gösterdiği Hamza Dağ, daha sonra Beydağ, Ödemiş ve Tire ilçelerinde de aynı şekilde seçim otobüsü ile hemşehrilerini selamladı.

"BASMANE ÇUKURUNU ÇÖZMEK BİZE NASİP OLACAK"

Hamza Dağ, bu ziyaretleri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi. Hamza Dağ, İzmir'in en önemli konularından olan Basmane çukuruna değindi. Dağ, "Bergama'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanıyla görüştüm. Biliyorsunuz İzmir'in kanayan yaralarından bir tanesi Basmane çukurudur. Bu konuda kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemiz son derece olumlu geçti. Neler yapabileceğimizi konuştuk. Önümüzdeki 5 senelik süreçte çok geç kalmadan Basmane çukurunda önemli bir mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum. Sayın başkan da bu konu da iyi niyetlerini ortaya koydular. Basmane çukurunu çözmek bize nasip olacak. Bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı. Hamza Dağ, gece saatlerine kadar Bayındır, Torbalı, Menderes, Kemalpaşa ve Konak ilçelerinde de çalışmalarına son sürat devam edecek.