Hamzabeyli’de 24 kilometre TIR kuyruğu

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar 24 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı. Avrupa'ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekliyor. Gebze'den Romanya'ya kereste götüren TIR şoförü Mürsel Güler, Bulgaristan sınır kapısının yavaş çalıştığını ve içeri TIR almadığını iddia etti. Kuyrukta beklemenin çeşitli sıkıntılara neden olduğunu ifade eden Güler, "Takograf uygulaması yapsak 4 günde geçemiyorsun, oradan da ceza yiyoruz. 24-25 kilometre kuyruğa giriyoruz. Bulgaristan yavaş değil çok ağır. Kuyruğa önceki gün girdik, daha önümde 16-17 kilometre var" dedi.