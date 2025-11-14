TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şöyle konuştu:Yapay zekâya dayalı kamera dijital sistemimizi hayata geçiriyoruz, 3 pilot ilimizde de uyguladık. Şiddet gören çocuğun vakası veya düşme tehlikesi yaşayan bir yaşlımızın verisi anında bize düşüyor. Bu sene bütün Türkiye'de, bütün kuruluşlarımızda bu sistemi de yaygınlaştıracağız, özel kuruluşlarımıza da benzer sistemi de mecbur bırakacağız.Aile Yılı tüm kesimlerce karşılık buldu, aile kavramını gündemin merkezine aldık. Nüfus konusu, ülkemizin beka meselesi. Günümüzde hanelerin yüzde 50'sinde çocuk yok. TÜİK projeksiyonlarına göre, önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak. Doğurganlık hızındaki düşüş yalnızca ekonomik göstergelere indirgenemez. Dünyadaki tüm ülkeler, bu konuda tedbirler alıyor. Avrupa'dan tutun dünyanın dört yanında, tek çocuk politikası yürüten ülkeler dahil aileyi korumak ve güçlendirmek adına önemli adımlar atıyor. Aileyi küresel ölçekte stratejik hale getirmek durumundayız. Pek çok ülke bu konuda ekonomik desteklere önemli yatırımlar yaptı.Kadın Konukevi doluluk oranı yüzde 69. Konukevleri'ndeki eğitimlerle kadınların mesleki beceriler edinmelerini, istihdam hayatına dahil olmalarını sağlıyoruz. Çocuklar Güvende Mobil Ekibi'mizde 394 personelimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Eğer bir çocuğu sokakta bulduysak onunla ilgili hem mesleki çalışmalar hem de ailesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bir milletvekilimiz çocukları taciz gördükleri ailelerine bırakıp, üstüne para verdiğimizi iddia etti. Bu gerçekten çok büyük yalan. İddia bile olsa biz o çocuğu alıyoruz. Böyle riskli bir aileye asla teslim etmeyiz. 2023'te Türkiye Yaşlı Profili Araştırması'nı yaptık. Yaşlılarımızın yüzde 75'i 'Evimizde yaşlanmak istiyoruz' dedi. Özellikle yoksulluk riski yaşayan, tek başına olan, rehabilitasyon ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yönelik huzurevi çalışmalarımız devam ediyor ama huzurevlerinin sürdürülebilir bakım modeli olmadığını biliyoruz.