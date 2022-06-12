Haberler Yaşam Haberleri Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır?
Giriş Tarihi: 12.6.2022 22:23 Son Güncelleme: 12.6.2022 22:23

Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır?

Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 12 Haziran 2022 Pazar günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır?şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 12 Haziran 2022 Pazar günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır?sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.

SORU: Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır?

A- Piranalar

B- Karıncalar

C- Katil balinalar

D- Pandalar (CEVAP)

ARKADAŞINA GÖNDER
Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA