İzmir’de kent içi toplu ulaşıma 4 ay arayla ikinci zam

Zamma gerekçe olarak da akaryakıt, elektrik, yedek parça ile döviz kurundaki artışlar gösterildi. Tugay'ın meclise sunduğu önerge görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna sevk edildi. Önümüzdeki günlerde tekrar meclis gündemine gelecek önerge kabul edilirse İzmirli önümüzdeki günlerde kent içi toplu ulaşım araçlarına binerken yüzde 20 daha fazla ücret ödemek zorunda kalacak.

Çok değil 10 gün önce İzmir'de, büyükşehir belediyesi tarafından işletilmekte olan otobüs, metro, vapur ve tramvaydan oluşan toplu ulaşım araçlarına "Zam yok" açıklaması yapan İZBB Başkanı Cemil Tugay resmen çark etti.

MECLİSE ÖNERGE SUNDU

Tugay, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 20 zam yapılması talebi ile meclise başkanlık önergesi sundu. Tugay'ın sunduğu önerge görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna sevk edildi.

GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANACAK

Önümüzdeki günlerde tekrar meclis gündemine gelecek olan önerge, kabul edilirse İzmirliler kent içi toplu ulaşım araçlarından yüzde 20 zamlı şekilde yararlanacak. Bu da İzmirlilerin aile ekonomisine olumsuz etki edecek.

4 AY ARAYLA İKİNCİ ZAM

İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak kent içi toplu ulaşım araçlarına 12 Nisan tarihinden geçerli olmak kaydı ile yüzde 25 oranında zam yapmıştı. Buna göre tam biniş ücreti 20 liradan 25 liraya, öğrenci biniş ücreti ise 8 lira 58 kuruştan 10 liraya yükseltilmişti. Tugay'ın meclise sunduğu önerge kabul edilirse Büyükşehir Belediyesi 4 ay arayla ulaşıma ikinci kez zam yapmış olacak.