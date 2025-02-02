Haraç çetesine devlet yumruğu

İstanbul'da son zamanlar artan işyeri kurşunlama olaylarının üzerine giden İstanbul polisi mekân kurşunlayıp haraç isteyen kişileri tek tek yakaladı. Son olarak Ataşehir'de bulunan oto galeriyi 2.5 milyon lira haraç almak için kurşunladıkları iddia edilen 3 şüpheli Gasp Büro Ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin iki motosikletle işyerine gelerek ateş ettikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler R.Ç. (20), D.Y. (19) ve E.E.'nin (21) daha önceden de suç kayıtları olduğu tespit edildi.