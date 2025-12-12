SON DAKİKA… Bir ilçenin kabusu olmuşlardı: Haraç vermeyen iş yerlerini kurşunlayan çeteye ağır darbe!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çetelerle ve silahlı suç örgütleriyle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Organize Polisleri "Nitelikli Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Tehdit, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarına karışan bir suç örgütüne yönelik Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenledi.
7 farklı suç eylemine karıştıkları tespit edilen çetenin 20 üyesi yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
BİR SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul'un Anadolu Yakası'da yasa dışı olaylara karışan çetenin üyelerinin, Sultanbeyli İlçesi ve çevre ilçelerde esnafı hedef aldığı bilgisine ulaşıldı. Çete üyelerinin iş yerlerini kurşunlayarak esnaftan haraç istedikleri, bazı kişilerden zorla haraç aldıkları ve bölgede korku iklimi yaratarak seri bir şekilde haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.