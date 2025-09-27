Harran’da otomobil tekneye çarptı: 1 ölü 1 yaralı!

Kaza, Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Çağbaşı (Dibşiye) mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak DSİ'ye ait tekneye çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç metrelerce takla atarak mısır tarlasında ters döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde Casım Çiftçioğlu 21 ve ismi öğrenilmeyen 1 yaralı ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Casım Çiftçioğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.