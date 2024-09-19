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Giriş Tarihi: 19.9.2024 12:47 Son Güncelleme: 19.9.2024 13:34

Harran’da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Harran’da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesi İmam Bakır Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yaşındaki Yusuf Bozkurt iddiaya göre, evlerinin yakınından geçen DSİ ait sulama kanalı çevresinde oynadığı sırada bir anda dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Çocuklarına ulaşamayan aile, evlerinin yakınından geçen sulama kanalında arama yaptı.

Küçük çocuğu kanalda gören aile kendi imkanlarıyla çocuğu sulama kanalından çıkardı. Küçük çocuk özel araç ile Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Yusuf Bozkurt tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Harran’da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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