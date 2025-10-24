Hasret cinayetinde 3 tutuklama

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Kızılbel köyünde su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü "delilleri karartma" suçundan tutuklandı. Cinayetin baş şüphelisi olarak aranan Deniz Boyacı ise Aydın'da yakalanmasının ardından Zonguldak'a getirildi. Boyacı'nın sorgusu halen sürüyor.

Kaybolduktan bir hafta sonra Kızılbel köyü yakınlarında 19 Ekim günü su kuyusunun içinde cesedi bulunan Hasret Akkuzu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Boyacı'nın ağabeyi, yengesi ve olayda kullanılan aracın sahibi olan arkadaşı tutuklanırken, annesi, kardeşi ve Hasret'in bir arkadaşı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hasret'in cansız bedeni detaylı otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Genç kızın cenazesi bugün cuma namazının ardından defnedilecek.