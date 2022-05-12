Son dakika: Hastalarıyla cinsel ilişkiye girdi: Sağlık ocağında iğrenç olay!

Yüreğir ilçesindeki 051 No'lu Levent Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Sakar'a muayeneye gelen bazı kadınlar, hemşirelere, doktorun kendilerine elle tacizde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine merkezde görev yapan hemşire ve doktorlar, Sakar ile görüşüp uyardı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Durumdan şüphelenen diğer doktor ve hemşireler, Sakar'ın ilişkiye girdiği öne sürülen hastayı takip edip suçüstü yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçe veren doktor ve hemşireler, Sakar'dan şikâyetçi oldu.
Sakar, valilik kararıyla açığa alındı. Olayı öğrenen Dr. Sakar'ın eşi boşanma davası açtı. Doktorun cinsel ilişkiye girdiği kadının da olayı doğruladığı öğrenildi.