Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Hastalarıyla cinsel ilişkiye girdi: Sağlık ocağında iğrenç olay!
Giriş Tarihi: 12.5.2022 06:56 Son Güncelleme: 12.5.2022 07:17

Son dakika: Hastalarıyla cinsel ilişkiye girdi: Sağlık ocağında iğrenç olay!

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Son dakika: Hastalarıyla cinsel ilişkiye girdi: Sağlık ocağında iğrenç olay!

Son dakika haberi: İğrenç olay Adana'da yaşandı... Hastalarıyla sağlık ocağında cinsel ilişkiye giren Dr. İbrahim Halil Sakar (53) açığa alındı. Doktorun cinsel ilişkiye girdiği kadının da olayı doğruladığı öğrenildi.

Adana'da, görevli olduğu aile sağlığı merkezinde hastalarıyla cinsel ilişkiye giden Dr. İbrahim Halil Sakar (53) açığa alındı. Doktorun eşi de boşanma davası açtı.

Yüreğir ilçesindeki 051 No'lu Levent Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Sakar'a muayeneye gelen bazı kadınlar, hemşirelere, doktorun kendilerine elle tacizde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine merkezde görev yapan hemşire ve doktorlar, Sakar ile görüşüp uyardı.

Ancak tüm uyarılara rağmen kadın hastalara sözle ve elle tacize devam eden Sakar, iddiaya göre 4 hastasıyla da aile sağlığı merkezinde cinsel ilişkiye girdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Durumdan şüphelenen diğer doktor ve hemşireler, Sakar'ın ilişkiye girdiği öne sürülen hastayı takip edip suçüstü yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçe veren doktor ve hemşireler, Sakar'dan şikâyetçi oldu.

Sakar, valilik kararıyla açığa alındı. Olayı öğrenen Dr. Sakar'ın eşi boşanma davası açtı. Doktorun cinsel ilişkiye girdiği kadının da olayı doğruladığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hastalarıyla cinsel ilişkiye girdi: Sağlık ocağında iğrenç olay!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA