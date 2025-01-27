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Giriş Tarihi: 27.1.2025 16:44 Son Güncelleme: 27.1.2025 18:00

Hastane çıkışı hafriyat kamyonunun altında kalıp can verdi

İstanbul Bağcılar’da pastaneden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Kenan Çal (65), hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hastane çıkışı hafriyat kamyonunun altında kalıp can verdi

Kaza, saat 10.40 sıralarında Sancaktepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki pastaneden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Kenan Çal, hafriyat kamyonunun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri hafriyat kamyonu şoförünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Hastane çıkışı hafriyat kamyonunun altında kalıp can verdi
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