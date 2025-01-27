Hastane çıkışı hafriyat kamyonunun altında kalıp can verdi

Kaza, saat 10.40 sıralarında Sancaktepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki pastaneden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Kenan Çal, hafriyat kamyonunun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri hafriyat kamyonu şoförünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.