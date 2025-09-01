Yeşil Vatan için amansız mücadele

Denizli'nin Buldan ilçesinde geçen cuma günü çıkan ve Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınının enerjisi düşürüldü. Yangını kontrol altına alabilmek için bin 209 personel, 27 helikopter, bir uçak ve 297 araç ile müdahale ediliyor. Alevlerin tehdit ettiği Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi tedbir amacıyla boşaltıldı.

84 EV TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin ulaştığı Buldan'ın Bostanyeri Mahallesine bağlı Arıklı mezrası ve Bölmekaya Mahallesine bağlı Karadere mezrasında 84 ev tahliye edildi. İki mahalleyi tehdit eden alevler, gece geç saatlerde kontrol altına alındı. Bu arada bölgede bir yangın yönetim merkezi de oluşturuldu. Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü yakınlarında önceki gün çıkan orman yangınını da rüzgarın etkisi ile büyüyerek, Harmancık Köyü´ne ulaştı. Köyün Şamlar Mahallesindeki evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Denizli Buldan'daki yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirtti. Yumaklı, şunları kaydetti. "Bartın Ulus'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın-Efeler'deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale-Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı. Karabük-Eflani ve Kastamonu- Araç'taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."