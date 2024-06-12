Hastane yolunda kahreden kaza: 2’si doktor 4 ölü

Sinop'un Boyabat ilçesinde, göreve giden sağlık personelini taşıyan hafif ticari araç ile bir otomobilin çarpışması sonucu 2'si doktor 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.Kaza dün saat 08.00 sıralarında Tıngıroğlu mevkiinde meydana geldi. Ender Çoraklı'nın kullandığı hastane hizmet aracı, Gerze'den Boyabat'a giderken karşı yönden gelen Selahattin Bulut'un kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada hastane hizmet aracının sürücüsü Ender Çoraklı ile araçta bulunan Gerze Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar Mehmet Turan Yazlak (29) ve Sena Sakin (27) hayatını kaybetti, doktor Beyza Nur Çetin yaralandı. Diğer araçta ise şoför yaralanırken otomobilde bulunan R.T. hayatını kaybetti. Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktığı öğrenildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sinop'ta meydana gelen kazada iki hekim arkadaşımız ve hizmet aracı şoförümüz ile bir vatandaşımız hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. İki hekim arkadaşımıza ve diğer araçta bulunan vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor ve acil şifalar diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun."