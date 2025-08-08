Hastaneye doğum yapmaya giden kadın, kocasını kovdurttu!

İlginç olay Aydın Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; gece yarısı hastaneye doğum yapmaya gelen bir kadın, kendisine refakat etmek isteyen kocasını istemediğini belirterek hastane güvenliğinin kocasını hastaneden çıkarmasını istedi. Hastane güvenliğinin hastaneden dışarı çıkarmak istediği koca duruma itiraz edip eşine refakat etmek istediğini belirtince bu defa devreye hastane polisi girdi.