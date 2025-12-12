Hastasından fazla para talep eden profesör tutuklandı

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi hastanesi de uzun süredir hastalarından hastane ve kendisine yapılan resmi ödemelerin dışında ameliyat ücreti talep ettiği öne sürülen ve 10'a yakın kişi tarafından hakkında şikayette edilen Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cavit K., başhekimlik tarafından kendisine yapılan uyarılara rağmen hastalarından fazladan para almayı sürdürdü.

Son olarak Prof. Dr. Cavit K., hastasından hastane ve kendisine yapılan resmi ödemelerin dışında farklı hastalardan elden 100,130 150 ve 160 bin TL ameliyat ücreti aldığı iddiasıyla Rektörlük tarafından açığa alındı. Hakkında CİMER'e hasta ve hasta yakınları tarafından çok sayıda şikayet bulunan . Dr. Cavit K. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında toplanan deliller ve tanıkların beyanları sonrası tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza mahkemesi tarafından "İrtikap"suçundan tutuklandı.