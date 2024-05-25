Hatalı sollama faciası: 5 ölü 2 ağır yaralı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada İsa Şahinoğlu yönetimindeki KKTC plakalı otomobil, İbrahim Hayik yönetimindeki 31 AEF 356 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden İsa Şahinoğlu ile diğer otomobildeki Suriyeli Reyan Halik, çocukları Yaman Hayik, Cumane Hayik ile Abdulrahman Hyia'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Hayik ise götürüldüğü hastanede tedaviye alındıAntalya'nın Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde Yunus Berho'nun kullandığı araç dereye uçtu. 8 kişinin bulunduğu araçta İbtisem Berho (25) ve kardeşi Rihan Berho (9) boğularak can verdi. 1.5 yaşındaki Omar Hamdi'nin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.Elazığ-Malatya karayolundaki kazada Zeki Çapkur idaresindeki otomobil ile E.N.G. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, Hanım Çapkur (90) ve oğlu Zeki Çapkur hayatını kaybetti. Ailenin kazada ölen yakınlarına taziyeye gittiği öğrenildi.İzmir'in Konak ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Zeynel Bilgiç (23) hayatını kaybetti. Bilgiç'in, motosikletini 1 hafta önce satın aldığı, Ege Üniversitesi'nden yeni mezun olduğu öğrenildi.Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Hamdi Bozkurt (51) hayatını kaybetti. Akseki ilçesinde de refüje çarpan otobobilde Neslihan Sayık (30) hayatını kaybetti, eşi Halza Sayık ile 13 aylık bebekleri Batuhan yaralandı. .Denizli, Manisa, Isparta, Kütahya ve Uşak'taki kazalarda ise 6 kişi hayatını kaybetti.