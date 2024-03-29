Hatay’da 12 bin kişilik gönüllü iftarı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda, ramazan ayı boyunca afetzedeler için günlük 12 bin kişilik yemek hazırlanıyor. İbrahim Çeçen Konteyner Kenti'ndeki mutfakta, 70 gönüllü iftar sofraları için her gün üç çeşit yemek yapıyor. Gönüllülerce hazırlanan yemekler, ilçedeki depremzedelere ulaştırılıyor. Gönül mutfağı kurucularından Ebru Baybara Demir, ramazanın ayının ilk gününden itibaren mahalle mahalle dolaşarak günde 12 bin kişilik sıcak yemek dağıttıklarını söyledi.Depremzede vatandaşların yüzünü güldürmek için çalıştıklarını anlatan Demir, "Sahur yemeğini de hazırlıyoruz. Yemek haricinde aynı zamanda günlük 500 ile 1000 arası bize ulaştırılan erzak paketlerini konteyner kent dışında kalan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışma yürütüyoruz" diye konuştu. Demir, gönüllü sayısının sürekli değiştiğini, şu anda 70 kişiyle yemek yaptıklarını belirtti.