Hatay'da 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: O feci kaza kameraya böyle yansıdı!

Giriş Tarihi: 30.9.2025 09:36 Son Güncelleme: 30.9.2025 09:37

Hatay'da otomobille çarpıştıktan sonra tarlaya uçan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam

Acı kaza, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde yaşandı. 18 yaşındaki Mehmet Abdullah Gümüş'ün kullandığı motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, tarlaya uçtu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralı genç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

