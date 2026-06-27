Hatay’da acı olay! Dengesini kaybederek denize düştü: Kahreden son anları kameraya yansıdı!

Olay, 22 Haziran'da Payas ilçesi Karacami Mahallesi sahil kenarında yaşandı. Sabahın erken saatlerinde Cengiz Gül (60), barınakta gezdiği esnada dengesini kaybetmesiyle denize düşerek boğuldu. Olayı fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sahil güvenlik ve ambulans ekipleri sevk edildi.