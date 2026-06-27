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Giriş Tarihi: 27.06.2026 09:37 Son Güncelleme: 27.06.2026 09:45

Hatay’da acı olay! Dengesini kaybederek denize düştü: Kahreden son anları kameraya yansıdı!

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Tekneden dengesini kaybederek denize düşen adam çırpınarak can verdi. 60 yaşındaki Cengiz Gül’ün kahreden son anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Hatay’da acı olay! Dengesini kaybederek denize düştü: Kahreden son anları kameraya yansıdı!
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Olay, 22 Haziran'da Payas ilçesi Karacami Mahallesi sahil kenarında yaşandı. Sabahın erken saatlerinde Cengiz Gül (60), barınakta gezdiği esnada dengesini kaybetmesiyle denize düşerek boğuldu. Olayı fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sahil güvenlik ve ambulans ekipleri sevk edildi.

BOĞULARAK CAN VERDİ

Kısa sürede bölgeye gelen dalgıç ekibi, adamın cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle öldüğü tespit edilen Gül'ün cansız bedeni cenaze aracıyla morga götürüldü.

Hatay'da kahreden olay kamerada: Denize düşen adam boğularak can verdi! | Video

SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Denize düşüp boğulan Gül'ün çırpınarak can verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; dengesini kaybederek tekneden düşen Gül'ün denizde çırpınarak kurtulmaya çalışırken can verdiği anlar kameraya kaydedildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY

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Hatay’da acı olay! Dengesini kaybederek denize düştü: Kahreden son anları kameraya yansıdı!
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