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Giriş Tarihi: 2.07.2026 09:34 Son Güncelleme: 2.07.2026 09:36

Hatay'da akılalmaz hırsızlık! Gece yarısı aracın lastiği patlayınca başka aracın lastiğini çaldılar: O anlar kamerada

Hatay'da gece saatlerinde araçlarının lastiği patlayan ve açık lastikçi bulamayan şahıslar, park halindeki aracın yedek lastiğini çaldılar. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansırken 4 şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

İHA
Hatay’da akılalmaz hırsızlık! Gece yarısı aracın lastiği patlayınca başka aracın lastiğini çaldılar: O anlar kamerada
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Olay; 26 Haziran günü gece saatlerinde Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi Ganim Canbolat Caddesi üzerinde yaşandı. Park halindeki aracının yedek lastiği çalınan vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi.

GECE YARISI LASTİK HIRSIZLIĞI

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahısların H.T., H.A.Ö., A.P. ve S.A. oldukları belirlendi. Şahıslar ile yapılan görüşmede; araçlarının lastiklerinin patladığını ve gece saatleri olduğu için lastikçi bulamadıklarını bu durum üzerine park halindeki aracın yedek lastiğini sökerek kendi araçlarına taktıklarını söylediler.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Çalınan lastik ise araç sahibine teslim edildi.

Hatay'da inanılmaz olay: Aracın lastiği patlayınca başka aracın yedek lastiğini çaldılar! | Video

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY

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Hatay'da akılalmaz hırsızlık! Gece yarısı aracın lastiği patlayınca başka aracın lastiğini çaldılar: O anlar kamerada
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