Hatay’da akılalmaz olay! Pişkinlikleri pes dedirtti: Çocuk hırsızlar çaldıkları ayakkabıların kalitesini kontrol etti!





SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Yapılan incelemede şüphelilerin yaşları 18'den küçük olan Y.E.T. , Y.E.O. ve T.A. olduğu tespit edildi. Daha önce de suç işledikleri ve çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları oldukları tespit edilen çocuklar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Görüntülerde, çocuk şahısların çaldıkları ayakkabıların kalitesini kontrol ettikleri anlar dikkat çekti.

Çalacakları ayakkabıların kalitesini kontrol ederken kameraya yakalandılar! Suç makinesi çocuklar tutuklandı

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