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Giriş Tarihi: 11.06.2026 09:21

Hatay’da akılalmaz olay! Pişkinlikleri pes dedirtti: Çocuk hırsızlar çaldıkları ayakkabıların kalitesini kontrol etti!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Çok sayıda suç kaydı olan ve girdikleri apartmanda ayakkabı çalarken güvenlik kameralarına yakalanan 3 çocuğun çaldıkları ürünlerin kalitelerini kontrol etmeleri şok etti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Hatay’da akılalmaz olay! Pişkinlikleri pes dedirtti: Çocuk hırsızlar çaldıkları ayakkabıların kalitesini kontrol etti!
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Olay, 18 Mayıs'ta Dörtyol ilçesinde yaşandı. Apartmana gelen 3 çocuk, 2 dairenin kapısının önündeki ayakkabıları çaldı. Güvenlik görüntülerine yansıyan hırsızlık üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Yapılan incelemede şüphelilerin yaşları 18'den küçük olan Y.E.T. , Y.E.O. ve T.A. olduğu tespit edildi. Daha önce de suç işledikleri ve çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları oldukları tespit edilen çocuklar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Görüntülerde, çocuk şahısların çaldıkları ayakkabıların kalitesini kontrol ettikleri anlar dikkat çekti.

Çalacakları ayakkabıların kalitesini kontrol ederken kameraya yakalandılar! Suç makinesi çocuklar tutuklandı

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #DÖRTYOL #HIRSIZLIK

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Hatay’da akılalmaz olay! Pişkinlikleri pes dedirtti: Çocuk hırsızlar çaldıkları ayakkabıların kalitesini kontrol etti!
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