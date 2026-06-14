Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da akılalmaz olay! Uyuşturucuyu öyle bir gizlemişki... Zehir taciri hayrete düşürdü
Giriş Tarihi: 14.06.2026 15:52 Son Güncelleme: 14.06.2026 15:57

Hatay'da akılalmaz olay! Uyuşturucuyu öyle bir gizlemişki... Zehir taciri hayrete düşürdü

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, vücudunun bel ve bacak kısımlarına bantla sarılarak gizlenmiş 500 gram esrar maddesi ile yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı.

İHA Yaşam
Hatay’da akılalmaz olay! Uyuşturucuyu öyle bir gizlemişki... Zehir taciri hayrete düşürdü
  • ABONE OL

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

BEL VE BACAK KISMINA BANTLA SARILI ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Büro Amirliği ve Yunus Timleri tarafından 10 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda Ş.E.'nin üzerinde gerçekleştirilen aramada bel ve bacak kısımlarına bantla sarılmış yaklaşık 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucuyu beline ve bacağına bantla yapıştırarak gizlemiş! Zehir taciri yakalandı

TUTUKLANDI

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da akılalmaz olay! Uyuşturucuyu öyle bir gizlemişki... Zehir taciri hayrete düşürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA