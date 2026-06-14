Hatay’da akılalmaz olay! Uyuşturucuyu öyle bir gizlemişki... Zehir taciri hayrete düşürdü

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
BEL VE BACAK KISMINA BANTLA SARILI ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Asayiş Büro Amirliği ve Yunus Timleri tarafından 10 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda Ş.E.'nin üzerinde gerçekleştirilen aramada bel ve bacak kısımlarına bantla sarılmış yaklaşık 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucuyu beline ve bacağına bantla yapıştırarak gizlemiş! Zehir taciri yakalandı