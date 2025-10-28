Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da araçla motosiklet çarpıştı: Kaskı sayesinde hayata tutundu! Kaza anı kamerada
Giriş Tarihi: 28.10.2025 10:32

Hatay'da araçla motosiklet çarpıştı: Kaskı sayesinde hayata tutundu! Kaza anı kamerada

Hatay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosiklet, hafif ticari araçla çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün kaskı sayesinde kazayı atlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Hatay’da araçla motosiklet çarpıştı: Kaskı sayesinde hayata tutundu! Kaza anı kamerada

Korkutan kaza, Dörtyol ilçesi çarşı merkezi Saat Meydanı'nda yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle cadde kesişiminde hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin hafif ticari araçla çarpıştığı ve çarpışmayla kafası araca çarpan sürücüyü kaskının hayata tutundurduğu görüldü.

Hatay'da araçla motosiklet çarpıştı: Kaskı sayesinde hayata tutundu! Kaza anı kamerada
