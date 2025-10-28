Hatay’da araçla motosiklet çarpıştı: Kaskı sayesinde hayata tutundu! Kaza anı kamerada

Korkutan kaza, Dörtyol ilçesi çarşı merkezi Saat Meydanı'nda yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle cadde kesişiminde hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZA KAMERAYA BÖYLE YANSIDI
Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin hafif ticari araçla çarpıştığı ve çarpışmayla kafası araca çarpan sürücüyü kaskının hayata tutundurduğu görüldü.