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Giriş Tarihi: 18.10.2021 22:17 Son Güncelleme: 18.10.2021 22:38

Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu

DHA
Hatay’da aynı anda 3 hortum oluştu

Hatay'ın Arsuz ilçesi Akdeniz açıklarında aynı anda 3 hortum oluştu. Yaklaşık yarım saat süren hortumlar, vatandaşlarca cep telefonu ile görüntülendi.

Arsuz ilçesinde sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında aynı anda 3 hortum oluştuğunu görenler, sahile akın etti. İlginç bir görüntü oluşturan doğa olayı yaklaşık yarım saat sürdü.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Vatandaşların cep telefonu ile görüntülediği hortumlar, kıyıya ulaşmadan etksini kaybetti.

Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu | Video

İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDEN GÖRÜLDÜ!

Hortumların çevrede maddi zarara yol açmaması, vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Öte yandan hortumların İskenderun Körfezi'nden de görüldüğü öğrenildi.

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Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu
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