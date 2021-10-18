Arsuz ilçesinde sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında aynı anda 3 hortum oluştuğunu görenler, sahile akın etti. İlginç bir görüntü oluşturan doğa olayı yaklaşık yarım saat sürdü.
CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Vatandaşların cep telefonu ile görüntülediği hortumlar, kıyıya ulaşmadan etksini kaybetti.
Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu | Video
İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDEN GÖRÜLDÜ!
Hortumların çevrede maddi zarara yol açmaması, vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Öte yandan hortumların İskenderun Körfezi'nden de görüldüğü öğrenildi.