Hatay’da Barış Özbay’ın gerçek hayata dönüşü: Anksiyete tanısı...

KAN TAHLİLLERİNDE VİTAMİN EKSİKLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Temizlik sürecinin hemen ardından Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri Barış'ı evinde ziyaret ederek muayene etti ve kan tahlilleri aldı. Antakya İlçe Sağlık Müdürü Doktor Ferdi Coşgun, yapılan tahlillerin değerlendirildiğini belirterek, "Çok şükür herhangi bir sağlık problemi olmadığını gördük, sadece birkaç vitamin eksikliği söz konusuydu. Bunların da düzensiz beslenmeden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Gerekli vitamin destekleri reçetelerle birlikte sağlandı" dedi.