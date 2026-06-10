Hatay’da çocuk parkı kundaklandı! Mahalleliden tepki yağdı: Salıncakları teker teker yakıp...





"SALINCAKLARI TEKER TEKER YAKTILAR"



Çocuklarının parkın yanmasından çok etkilendiğini dile getiren Nimet Tümkaya, "Çocuklarımız bu alanda oynuyorlardı. Daha önce de yakılmış park, yakın bir zamanda geldiğimizde salıncaklarımız yakılmıştı. Teker teker yaktılar. Daha sonra gerekli yerlere söyledik, değiştirdiler. Bir gece bir baktık, park yine yanmış. Çocuklar çok etkilendi zaten ve hepsi diyorlar ki 'park mı yandı?' Küçüklerimiz de çok etkilendi ve çok üzüldük. Çocuk sesiyle bir mahalle şenlenir. Çocuklara yapılan bu haksızlık çok yanlıştır. Benim iki tane ikizlerim var. İkisi de 2 buçuk yaşında, sosyal alanımız olmadığı için biz günümüzün çoğunu parkta geçiriyoruz. 4'ten saat 6'ya kadar. Şu an parkta hiçbir şekilde vakit geçiremiyorlar, 3 gündür çok sıkılıyorlar. Üzüldüler psikolojik olarak, bakıp sürekli diyorlar ki 'anne burası yanmış, anne burası da yanmış.' Bununla alakalı gerekli yerlere bildirimde bulunduk, inşallah bir daha bunu yapan arkadaş yapmaz. Rica ediyoruz, lütfen yapmasınlar artık" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör