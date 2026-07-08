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Giriş Tarihi: 8.07.2026 10:15 Son Güncelleme: 8.07.2026 10:35

Hatay’da dehşet anları! 3 çocuğunun gözü önünde eşine kabusu yaşattı: Elindeki bıçakla yere yatırıp…

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen olayda cani eş 3 evladının gözleri önünde elinde bıçakla dehşet saçtı. Karısını yere yatırıp öldüresiye döven şahsın o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler izleyenleri korkuturken şahsın, ayırmaya çalışan vatandaşları ve uyarıları hiçe saydığı görüldü. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Hatay’da dehşet anları! 3 çocuğunun gözü önünde eşine kabusu yaşattı: Elindeki bıçakla yere yatırıp…
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Olay, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 1050 konteyner kentte yaşandı. Konteyner kentte yaşayan çift arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra koca, çocuklarının gözü önünde elindeki bıçakla karısını yere yatırarak dövdü.

3 ÇOCUĞUN GÖZÜ ÖNÜNDE DEHŞET SAÇTI

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek yaşananlara tepki gösterdiler. Şahsın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler izleyenleri korkuturken, 3 evladı olan çift arasında geçmişte de kavga yaşandığı öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #KIRIKHAN

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Hatay’da dehşet anları! 3 çocuğunun gözü önünde eşine kabusu yaşattı: Elindeki bıçakla yere yatırıp…
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