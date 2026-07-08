Hatay’da dehşet anları! 3 çocuğunun gözü önünde eşine kabusu yaşattı: Elindeki bıçakla yere yatırıp…

3 ÇOCUĞUN GÖZÜ ÖNÜNDE DEHŞET SAÇTI

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek yaşananlara tepki gösterdiler. Şahsın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler izleyenleri korkuturken, 3 evladı olan çift arasında geçmişte de kavga yaşandığı öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör