Hatay’da dehşet: Ayrılma kararı alan nişanlısı ile babasını öldürdü! O cani damat tutuklandı



"İÇERİYE GİRDİĞİMDE LAMİYA'YI BANYODA VURMUŞTU VE LAMİYA'NIN DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ VE DIŞARIDA ANNESİ BAĞIRIYORDU"

Nişanlısı tarafından ölen Lamiya ile en son telefonda konuşan arkadaşı N.H., "Ben ölen Lamiya'nın samimi arkadaşıyım. Birkaç gün önce Lamiya'nın nişanlısı buraya geldi, Lamiya ise altınlarını adama verdi ve 'seni istemiyorum' dedi. Lamiya sonra burada kalmadı, o gün arkadaşına gitmişti. Olay gününde akşam saat 8 gibi Lamiya beni aradı. 'sen benim yanıma gel, bir şeyler konuşacağım' dedi ve bende tamam dedim. O esnada tartışma sesleri işittim ve sonra buraya geldim. Lamiya beni 2 dakika önce aramıştı ve kapıya doğru baktım. Lamiya'nın nişanlısı Üstün, Yusuf amcayı silahla vurmuş kapının önündeydi. Hemen içeriye girdiğimde Lamiya'yı banyoda vurmuştu. Lamiya'nın durumu çok kötüydü ve dışarıda annesi bağırıyordu. Lamiya'nın nişanlısı kapıdayken kafasına silah dayayıp bekliyordu. Ambulans ekipleri geldi ama Lamiya'nın nişanlısı yüzünden müdahale edemediler. O anda hiç kimse bir şey yapamadı. Lamiya'nın nişanlısı, öncelerinde Lamiya'yı sürekli seni öldüreceğim diye tehdit ediyordu. Ben de mesajlarını görüyordum ve sürekli tehdit mesajları gönderiyordu. Lamiya, 'ben onunla konuşmak istemiyorum' diyerek nişanlısını engellemişti" dedi.



Yusuf Azazi

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör