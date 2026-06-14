Hatay’da ilginç hırsızlık! Çalıştıramadıkları motosikleti iterek çaldılar: O anlar kamerada

Olay, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Mahallede yaşayan balıkçı Abdurrezzak Özbek'e ait motosiklet, gece saat 01.30 sıralarında iş yeri önünde park halindeyken çalındı. Özbek, kamera kayıtlarında olay anının görüntülerini incelediğinde iki şahsın motosikletini çaldığını fark etti. Görüntülerde; Özbek iş yerinde çalıştığı esnada iki şüphelinin park halindeki motosikleti çalıştırmayı beceremeyince ittirerek çaldığı görüldü.