Hatay’da korkunç anlar! Başıboş 6 köpeğin saldırısına uğradı: Tek başına böyle mücadele etti!

"3-5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA DA KÖPEK SALDIRABİLİRDİ"



Motosikletle yolculuk yaptığı esnada köpeklerin kendisine de saldırdıklarını söyleyen Burak Parlak, "Daha önce birkaç defa daha kameraya yansımayan görüntülere şahit oldum. Motosiklet üzerindeyken köpekler saldırabiliyor. Çarşı içerisinde bu tür köpeklerin olmaması lazım. Yavru kedi değil de bir çocuk olabilirdi. 3-5 yaşındaki çocuğa da köpek saldırabilirdi. Bana göre toplanmaları gerekiyor" dedi.

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