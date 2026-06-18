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Giriş Tarihi: 18.06.2026 09:36

Hatay’da korkunç anlar! Başıboş 6 köpeğin saldırısına uğradı: Tek başına böyle mücadele etti!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen olayda ortaya çıkan görüntülere vatandaşlar tepki yağdırdı. Sokak ortasında 6 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kedinin verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Hatay’da korkunç anlar! Başıboş 6 köpeğin saldırısına uğradı: Tek başına böyle mücadele etti!
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Olay, İskenderun ilçesi Ayakkabıcılar Çarşısı'nda gece saatlerinde yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çarşı içerisinde 6 sokak köpeğinin kediye saldırdığı görüldü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Görüntülerde; köpeklerin defalarca kediye saldırdığı ve kedinin tek başına mücadele ettiği kaydedildi. Kedinin saldırı sonrası yaralandığı görülürken bölgede yaşayan vatandaşlar köpekler için çözüm beklediklerini söylediler.

6 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kedinin verdiği mücadele kamerada | Video

"3-5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA DA KÖPEK SALDIRABİLİRDİ"

Motosikletle yolculuk yaptığı esnada köpeklerin kendisine de saldırdıklarını söyleyen Burak Parlak, "Daha önce birkaç defa daha kameraya yansımayan görüntülere şahit oldum. Motosiklet üzerindeyken köpekler saldırabiliyor. Çarşı içerisinde bu tür köpeklerin olmaması lazım. Yavru kedi değil de bir çocuk olabilirdi. 3-5 yaşındaki çocuğa da köpek saldırabilirdi. Bana göre toplanmaları gerekiyor" dedi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #İSKENDERUN

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Hatay’da korkunç anlar! Başıboş 6 köpeğin saldırısına uğradı: Tek başına böyle mücadele etti!
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