Hatay’da korkunç kaza! Motosiklet dönüş yapan araca ok gibi saplandı: Sürücünün metrelerce havalandığı anlar kamerada…

2 KİŞİ YARALANDI

Görüntülerde; motosikletin, dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca ok gibi saplandığı ve 2 kişinin metrelerce havaya uçtuğu görüldü. Yaralı 2 şahıs hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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