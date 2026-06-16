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Giriş Tarihi: 16.06.2026 09:27

Hatay’da korkunç kaza! Motosiklet dönüş yapan araca ok gibi saplandı: Sürücünün metrelerce havalandığı anlar kamerada…

Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca ok gibi saplanan motosikletteki 2 kişinin metrelerce havaya uçtu. Panik dolu anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Hatay’da korkunç kaza! Motosiklet dönüş yapan araca ok gibi saplandı: Sürücünün metrelerce havalandığı anlar kamerada…
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Kaza, Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde yaşandı. Kadın sürücü idaresindeki hafif ticari araçla dönüş yapmak istediği esnada B.B. idaresindeki motosiklet araca ok gibi saplandı.

MOTOSİKLETLİ METRELERCE SAVRULDU

Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi metrelerce havaya uçarak yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Dönüş yapmak isteyen araca son hız çarptılar! Motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu | Video

2 KİŞİ YARALANDI

Görüntülerde; motosikletin, dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca ok gibi saplandığı ve 2 kişinin metrelerce havaya uçtuğu görüldü. Yaralı 2 şahıs hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #KAZA

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Hatay’da korkunç kaza! Motosiklet dönüş yapan araca ok gibi saplandı: Sürücünün metrelerce havalandığı anlar kamerada…
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