Hatay’da korkunç olay! Otobüse binmek isteyen engelli bireye skandal sözler söylemişti: Hat sahibine ceza!

'TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM, KAZANIRSAM BAĞIŞLAYACAĞIM'

3 çocuk babası Salih Kara (37), yüzde 87 ağır engelli olduğunu söyledi. Olay günü hastaneden döndüğünü belirten Kara, "İlçede bugüne kadar hiçbir şoförle sorun yaşamamıştım ancak dün bu olayı yaşadım. Kaptandan rampayı açmasını rica ettiğimde refakatçi istedi, açamayacağını söyledi. Yanımda kimse olmadığını söylediğimde yine alamayacağını söyledi. Benimle tehditkar üslupla konuştu. Video çekmeseydim belki beni darbedecekti. Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir ilçe Reyhanlı. Burada kanunlar farklı mı işliyor? Konunun takipçisi olup, avukata vekalet verdikten sonra tazminat davası açacağım. Olur ki davayı kazanırsam, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışlayacağım. Benim en çok zoruma giden, beni en derinden yaralayan şey ise çektiğim videoyu eşim küçük kızımın yanında açıp izledi. Kızım çok üzüldü ve bu beni çok yaraladı" dedi.