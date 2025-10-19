Hatay’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Kaza anı kamerada!

Korkutan kaza, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde bulunan Fadıl Keskin Bulvarı'nda yaşandı. Cadde üzerinde seyreden otomobille yan yoldan çıkan 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaralı sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.