Video Yaşam Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video
Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video

Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video

19.10.2025 | 09:43

Hatay'da 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde bulunan Fadıl Keskin Bulvarı'nda yaşandı. Cadde üzerinde seyreden otomobille yan yoldan çıkan 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
