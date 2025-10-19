Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video
19.10.2025 | 09:43
Hatay'da 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
