Hatay’da polisten kaçış planı kameralara yansıdı: Balkondan atlamaya çalışan zehir taciri yakalandı!

Hatay'ın İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 8 Eylül tarihinde yaşanan olayda iş yeri kurşunlama olayı yaşandı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla faillerin; C.G. ile M.T. olduğu tespit edildi ve şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.