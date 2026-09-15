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Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:36

Hatay'da polisten kaçış planı kameralara yansıdı: Balkondan atlamaya çalışan zehir taciri yakalandı!

Hatay'da polis ekiplerinin bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirinin başarısız kaçış denemesi kameraya yansıdı. 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
Hatay’da polisten kaçış planı kameralara yansıdı: Balkondan atlamaya çalışan zehir taciri yakalandı!
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Hatay'ın İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 8 Eylül tarihinde yaşanan olayda iş yeri kurşunlama olayı yaşandı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla faillerin; C.G. ile M.T. olduğu tespit edildi ve şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.

2 ŞAHIS YAKALANDI

Şüphelilerin Karaağaç Mahallesi'nde saklandığı ikamete düzenlenen operasyonda iş yeri kurşunlayan 2 şahıs yakalandı.

KAÇMAYA ÇALIŞTIKLARI ANLAR KAMERADA

Operasyon sırasında aynı adreste saklanan uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan aranan E.B. isimli şahıs ise balkondan kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Polis evi bastı, o balkondan kaçmaya çalıştı: Uyuşturucu tacirinin zor anları kamerada

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TUTUKLANDILAR

Adli makamlara sevk edilen C.G. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY #İSKENDERUN

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Hatay'da polisten kaçış planı kameralara yansıdı: Balkondan atlamaya çalışan zehir taciri yakalandı!
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