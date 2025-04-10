Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Trafik kazası Dörtyol'un TEM otoyolu üzerinde meydana geldi. Dörtyol'dan, Adana İstikametine giden seyir halindeki 41 AEC 535 plakalı araçla, 31 ABT 327 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişide yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.