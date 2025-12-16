Hatice’yi öldüren sevgili tutuklandı

Konya'da, 3 Aralık'ta Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana gelen kazada Hamdi Çıray, kendisiyle görüşmek istemeyen eski kız arkadaşı Hatice Deveci'yi son kez konuşmak için çağırdı. 2.23 promil alkollü olduğu tespit edilen Çıray yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Otomobilde bulunan Hatice hayatını kaybederken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Çıray, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çıray, emniyetteki ifadesinde, "Olay günü öğlen 2 bira içtim. Akşam kalktığımda evde kalan yarım şişe birayı daha içtim. Yanıma da açılmamış bir bira daha aldım. Hatice'ye buluşalım dedim ve onu evinden aldım. Yolda Hatice telefonumu aldı ve açıp içine bakıyordu. Hatice'ye telefonumu ver dedim ama vermedi.Bu arada yeşil ışık yandı ve gaza bastım. Hatice'ye telefonu ver diye bağırdım. Arkamdan bir araç sürekli selektör yapıyordu. Hem bu araca hem de Hatice'ye sinirlendiğim için gaza yüklendim. Aracın ne kadar hızlandığını hatırlamıyorum. Çok hızlı olduğum için iki aracın arasından sol şeride geçmek istedim. Sol şeride geçtiğim anda aracım kaymaya başladı ve bir şeye çarptım. Kaza olduğunda sarhoş değildim. Ani sinir ve arabayı hızlı kullanmamdan dolayı kaza oldu" dedi.Acılı baba, kızı Hatice'nin ders masasına oturarak hasret gideriyor.