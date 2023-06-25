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Giriş Tarihi: 25.6.2023 15:30 Son Güncelleme: 25.6.2023 15:32

Hava almak için çatıya çıktı: Nisa Nur'dan kahreden haber

Antalya'da 13 yaşındaki Nisa Nur Kara, hava almak için 3 katlı apartmanın çatısına çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten yere düşen Nisa Nur, kurtarılamadı. Ekipler, o ihtimal üzerine soruşturma başlattı: Canım sıkılıyor demiş...

DHA
Hava almak için çatıya çıktı: Nisa Nur’dan kahreden haber

Acı olay Kumluca'ya Bağlık Mahallesi Jandarma sokaktaki 3 katlı Alperen Apartmanı'nın çatısında dün akşam saatlerinde yaşandı. Ailesine canının sıkıldığını ve hava almak istediğini söyleyen Nisa Nur Kara, apartmanın çatısına çıktı. Kara, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebeple çatıdan düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kara'yı önce Kumluca Devlet Hastanesi'ne, ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Nisa Nur, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kara'nın şüpheli ölümü sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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Hava almak için çatıya çıktı: Nisa Nur'dan kahreden haber
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