HAVA DURUMU İstanbul, Ankara, İzmir: Meteoroloji ile 26-28 Ağustos hafta sonu hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul:

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ankara:

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzeybatı ilçeleri, Bolu, Düzce, Karabük ve Çankırı'nın kuzey ve batı ilçeleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İzmir:

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Balıkesir çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve Çanakkale çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.