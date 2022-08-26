HAVA DURUMU İstanbul, Ankara, İzmir: Meteoroloji ile 26-28 Ağustos hafta sonu hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı?

Meteoroloji hava durumu raporu ile il il sorgulamalar başladı. Son iki gündür şiddetli yağışın esiri olan Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri hafta sonu için yanıt aramaya başladı: Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Hava durumu son dakika verileri ile takip edilmeye devam ediyor. Peki, 26-28 Ağustos hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte yanıtlar…
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul:
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Ankara:
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzeybatı ilçeleri, Bolu, Düzce, Karabük ve Çankırı'nın kuzey ve batı ilçeleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İzmir:
Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Balıkesir çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve Çanakkale çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
HAFTA SONU HAVA DURUMU (27-28 AĞUSTOS)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporları dikkate alınarak hava sıcaklıklarının kuzeydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.