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Giriş Tarihi: 16.3.2022

Havacılık camiasını yasa boğan ölüm

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Havacılık camiasını yasa boğan ölüm
Koronavirüse yakalanan ve bir süredir tedavisi İstanbul'da devam eden Kaptan Pilot Mehmet Çimen (42) hayatını kaybetti. Talihsiz pilot, Antalya'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Pilot Mehmet Çimen, uzun yıllar SKY Airlines ve Atlasglobal bünyesinde görev yaptı. 2020'de Onur Air'e transfer oldu. Ancak pandemi nedeni ile uçuşların durdurulmasının ardından zor günler geçiren Çimen, iş aramaya başladı. Corendon Havayolları'ndan iş teklifi alan Çimen, Antalya'dan İstanbul'a giderek görüşmelerde bulundu. İşe başlama sürecinde koronaya yakalanan, İstanbul'da özel bir hastanede 2 aydır yoğun bakımda tedavi gören 2 kız çocuğu babası Çimen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'ONLAR BİZE EMANET'
Çimen, Antalya'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Çimen'in 1 milyon 100 bin lirayı bulan özel hastane borcu, havacılık camiası tarafından karşılandı. Sosyal medyada "Onlar bize emanet" paylaşımında bulunan Çimen'in meslektaşları, iki kızının eğitim masrafları için destek olacaklarını kaydetti.

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Havacılık camiasını yasa boğan ölüm
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