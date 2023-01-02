Havada tehlike çanları çalıyor! 2023’de su krizi yaşanır mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Twitter paylaşımında: "Hava olayları çok garipleşti. Türkiye genelinde yağış yok. Sıcaklıklar normalin çok üstünde. Böyle devam etmesi halinde metropol şehirlerde büyük su krizi olur. İçme suyu barajları kritik seviyenin altında seyrediyor. Ocak ayı böyle giderse elimizde sadece Şubat ayı kalır. Kuraklık ve su kıtlığı gıda kıtlığını doğurur. Gıda kıtlığı başka sosyal olayları tetikler. Özellikle iklim değişikliği dolayısıyla oluşacak doğudan batıya ve güneyden kuzeye iklim göçlerini ortaya çıkartacaktır. Problem ortak, çözümde ortak bulunmalı. BM'ye çok iş düşüyor." ifadesini kullandı.
HAVA SICAKLIK DEĞERLERİ NASIL DEVAM EDECEK?
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması ile özellikle yurdun büyük bir kısmı ocak ayı olmasına rağmen kar yağışına hasret kaldı. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek: "Mevsimsel tahminlere baktığımızda yağışların az olacağı görünüyordu. Ocak ayı ortalamanın çok çok altında kalacak mevsimsel tahmin analizleri bunu gösteriyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
"Nisan ayına kadar yağışlar barajlardaki dolulukları artırmayacak belki bu seviyelerde kalabilir. Nisan ve Mayıs gibi yağışlar ortalamanın üzerine çıkıyor tabii bu söylediklerimiz bugünden yapılan tahminler. Bu sene geçtiğimiz yıllara oranla yağışlar ortalamanın altında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve seyretmeye devam ediyor. Kar yağışı olur mu? Özellikle sahil şeridinde olan şehirler için kar yağışı olur ama çok uzun soluklu olmaz. Bir gün çok kuvvetli yağar ertesi gün terk edebilir hızlı hareket olur."
"SU TASARRUFU İÇİN BİLİNÇLENMEK ŞART"
Beklenen yağış olmadığı zaman barajlardaki doluluk oranı her geçen gün düşecek. Peki su krizi yaşanır mı? Su krizinin yaşanmaması için neler yapılması gerekiyor sorusunun cevabı için, Adil Tek şunları söyledi: "Su açısından kritik dönemdeyiz bunun için kısa vadede yapılacak çok şey yok, uzun vaade stratejik planlamaların yapılması gerekir. Biriktirme haznelerinin çoğaltılması gerekir ve su tasarrufu ile ilgili toplumun bilinçlendirilmesi şart."
"BİRİKTİRME HAZNELERİNİN ÇOĞALTILMASI GEREKİYOR"
On altı milyon kişinin yaşadığı İstanbul için örnek veren Meteoroloji Mühendisi Adil Tek düşüncelerini şu şekilde ifade etti: "İstanbul'da biriktirme haznelerinin kapasitesine baktığınızda yağış düşmediği zaman İstanbul'un birkaç aylık suyunun kaldığı anlaşılıyor. İşte bu kapasitelerin artırılarak aylık oranların birkaç yıllık oranlara çıkartılması gerekiyor. Tüm bunlar uzun vadeli stratejik planlardır. Sadece İstanbul değil tabii ki ülke geneline bakılması gerekiyor. Kesinlikle biriktirme haznelerinin çoğaltılması gerekiyor."
ORTALAMA BARAJ DOLULUK ORANI 02 OCAK 2023 İSTANBUL YÜZDE 32.74
02 OCAK TARİHLİ BARAJ DOLULUK ORANININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (%)
02 Ocak 2023 - 32.74
02 Ocak 2022 - 48.89
02 Ocak 2021 - 20.02
02 Ocak 2020 - 38.08
02 Ocak 2019 - 81.78
02 Ocak 2023 Tarihli Mevcut Su Miktarının Barajlara Göre Dağılımı (%)
1.Ömerli 29.6
2.Terkos 22.7
3.B.Çekmece 19.0
4.Sazlıdere 11.9
5. Darlık 11.0
6.Alibey 2.4
7.Elmalı 1.1
8.Pabuçdere 1.0
9.Istrancalar 0.8
10.Kazandere 0.6
Barajların 02 Ocak 2023 Tarihli Doluluk Oranları (%)
Alibey 19.54
B.Çekmece 36.33
Darlık 29.19
Elmalı 32.82
Istrancalar 35.24
Kazandere 9.26
Ömerli 35.79
Pabuçdere 4.95
Sazlıdere 37.98
Terkos 39.74