Havada tehlike çanları çalıyor! 2023’de su krizi yaşanır mı?

"Nisan ayına kadar yağışlar barajlardaki dolulukları artırmayacak belki bu seviyelerde kalabilir. Nisan ve Mayıs gibi yağışlar ortalamanın üzerine çıkıyor tabii bu söylediklerimiz bugünden yapılan tahminler. Bu sene geçtiğimiz yıllara oranla yağışlar ortalamanın altında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve seyretmeye devam ediyor. Kar yağışı olur mu? Özellikle sahil şeridinde olan şehirler için kar yağışı olur ama çok uzun soluklu olmaz. Bir gün çok kuvvetli yağar ertesi gün terk edebilir hızlı hareket olur."