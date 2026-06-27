Havai fişek fabrikasındaki faciada 1 kişi hayatını kaybetmişti! Patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı

Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, dün saat 16.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamada işçiler Nuri Özkan ve Yasin Demirbaş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü.