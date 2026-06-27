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Giriş Tarihi: 27.06.2026 09:57

Havai fişek fabrikasındaki faciada 1 kişi hayatını kaybetmişti! Patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı

Niğde'nin Bor ilçesinde dün meydana gelen patlama yürekleri ağza getirmişti. 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte o korkunç anlar…

DHA Yaşam
Havai fişek fabrikasındaki faciada 1 kişi hayatını kaybetmişti! Patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı
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Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, dün saat 16.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamada işçiler Nuri Özkan ve Yasin Demirbaş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralıdan Nuri Özkan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Yasin Demirbaş ise yoğun bakıma alındı.

7 YIL ÖNCE DE AYNI YERDE PATLAMA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

27 Ocak 2018'de de patlamanın yaşandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından 1 mülkiye başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görevli 1 polis başmüfettişi görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.

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KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yerleşim alanlarından uzak olan fabrikadaki patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#NİĞDE #PATLAMA

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Havai fişek fabrikasındaki faciada 1 kişi hayatını kaybetmişti! Patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı
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