Havalimanında ‘Dağ’ gibi kalabalık! Hamza Dağ’a miting gibi karşılama!

AK Parti İzmir teşkilatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmen açıkladığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda karşıladı. Miting gibi karşılama töreninde büyük bir coşku yaşandı. Kendisini karşılayan kalabalığa konuşan Hamza Dağ, Cahit Külebi'nin Şimdi İzmir'de şiirini okuyarak başladı. Dağ, "Hayatımın en özel günlerini geçirdiğim, en tatlı hatıraları biriktirdiğim, Yaşamaktan gurur duyduğum, her bir sokağında mutluluğu, huzuru ve sevgiyi yaşadığım İzmir. Üniversite hayatımı geçirdiğim, evlatlarımın dünyaya gözlerini açtığı, mesleğe adım attığım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etme şerefine nail olduğum İzmir. Dört bir yanında, esnafından çiftçisine, sanayicisinden balıkçısına, 7'den 70'e her bir ferdinin derdiyle dertlendiğim İzmir, artık vakit, sadece seni konuşmak, sadece senin için düşünmek, sadece ve sadece senin için çalışmak vaktidir" dedi.

GÜZEL İZMİR'İMİZ YUMAK OLMUŞ

İzmir'de yetişen biri olarak kentin ihtiyaçlarına, gençlerin meselelerine, esnafın beklentilerine, sanayicilerin isteklerine, çiftçilerin sorunlarına, İzmir'in ve İzmirli'nin tüm mesele ve dertlerine vakıf ve bunları çözecek iradeye sahip olduğunu vurgulayan Dağ, "Biz istiyoruz ki, Bornova Küçükpark'taki öğrenci kardeşlerimiz bu şehirde yaşarken sürekli eziyet çekmek zorunda kalmasın. Gençlerimiz mezun olduktan sonra iş bulmak için bu güzel şehre veda etmesin. Karşıyaka Alaybey'de yaşayan başımızın tacı emeklilerimiz nefes alacak bir yer bulamadığı için eve mahkum olmasın. Konak Kemeraltı ve Anafarthalar'daki Esnafımız her yağmur yağdığında "İşyerimi su mu basacak?" diye kaygılanmasın. Çiğli Organize Sanayi'de sanayicilerimiz dünyayla yarışması gerekirken yerel bir aktör olarak kalmasın. Tüm İzmirliler, ulaşım zorluğundan saatlerini yolda geçirmeye mecbur kalmasın. Ve daha nice sorunlar, garabetler. Ne yazık ki yumak olmuş Güzel İzmir'imiz de" dedi.

İZMİR'İN 39 İLÇESİ 1300 MAHALLESİ İÇİN ÇALIŞTIM, İZLER BIRAKTIM

İzmir'i daha güzel ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hep birlikte başaracaklarını anlatan Hamza Dağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İzmir'imizi temsil etme görevini üstlendiğim 4 dönem boyunca bunun için mücadele ettik. Ben hayatım boyunca hiç kimseyi öteki olarak görmedim. Siyasi görüşü ne olursa olsun tüm İzmirli hemşerilerimizin sorunlarıyla ilgilendik, takip ettik. Onların meselelerini kendi meselemiz gibi gördük. Ödemiş'in Günlüce'sinde, Bengusu'sunda, İlkkurşun'unda, Çaylı'sında, Kaymakçı'sında, Kiraz'ın Umurlu'sunda, Karaburç'unda, Çatak'ında, İstiklal'inde, Tire'nin Kahrat'ında, Büyükkemerdere'sinde, Konak'ın Gül Sokak'ında ve Gültepe'sinde, Karaburun'un Eylenhoca'sında, Mordoğan'ında, İskelesi'nde, Bergama'nın Yuntdağı'nda, Kozak'ında, Madran'ında, Zafer'inde, Bornova'nın Kazımdirik'inde, Çamdibi'nde, Doğanlar'ında, Naldöken'inde, Karabağlar'ın İnönü Caddesi'nde, Basın Sitesi'nde, Limontepe'sinde, Sözün özü, bu kardeşiniz güzel İzmirimizin 30 ilçesi için, 1300 mahallesi için çalıştı çabaladı, izler bıraktı" diye konuştu.

SABUNCUBELİ VE KONAK TÜNELLERİNİ İNŞAA ETTİK

Dağ, "İzmir'imize büyük değer katan son başbakanımız Binali Bey'in büyük emekleriyle Sabuncubeli ve Konak Tünelleri'nin inşa edilmesinde, Alsancak Mustafa Denizli ve Göztepe Gürsel Aksel statlarının yapılmasında, Adnan Menderes Havalimanı'nın kapasitesinin artırılmasında, Foça, Ödemiş ve Menderes devlet hastanelerinin yapımında, İzmir Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesinde, Menemen, Aliağa ve Çandarlı Otoyolu'nun yapılmasında, Bergama ve Menemen'deki serbest bölgelerin açılmasında, Kınık'da TOKİ konutlarının inşa edilmesinde, Urla'daki Teknokent'in faaliyete geçmesinde, Hemen yanıbaşımızdaki ESBAŞ'ın genişlemesinde emeğimiz var" dedi.

İZMİR DEPREMİNDEN SONRA 5 BİN KONUT YAPTIK

İzmir Depremi'nden sonra 5 bin konutun yaptıklarını hatırlatan Dağ, "Nice okulların, KYK yurtlarının inşa edilmesinde, kısacası şehrimize değer katan sayısız proje ve çalışmada bu kardeşinizin emeği, katkısı ve izi vardır. Bütün bunların yanında, CHP'li ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesinin yaptığı projelerin hızlandırılmasında ve onaylanmasında emeğimiz var. Şehrimize katkısı olacak her işte, yerel yönetimlerin önünü sonuna kadar açtık. Çünkü bizim için İzmir söz konusu olunca akan sular durur. İşi gücü bırakır, İzmir'imize hizmet için koştururuz. Bizim için önemli olan İzmir'dir, İzmirli hemşehrilerimizdir. Kardeşlerim, İzmir'imizde, sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ürettik, iz bıraktık. Gönüllere girdik. İzmir'in bir evladı olarak şunu çok net bir şekilde söylüyorum; İzmir'in tüm evlatlarına daha yaşanabilir bir şehir bırakana dek bu mücadelemizden, özverimizden, azmimizden asla vazgeçmeyeceğiz. İzmir'i yeniden şaha kaldırmak için koşacağız, hiç durmadan koşacağız. Çatlarcasına, kendimizi, şahsımızı, tüm hayatımızı bir kenara koyup koşacağız" şeklinde konuştu.

BİZ YARIŞ BİTTİKTEN SONRA DA KOŞAN ATLARIZ



Dağ konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Biz yarış bittikten sonra da koşan atlarız. Öyle de olmaya devam edeceğiz. Bu kardeşiniz ailesine hangi nazarla bakıyorsa İzmir'e de o gözle bakıyor. İzmir benim kıymetlimdir. Bir yanı eksik kalsa üzülürüm bununla dertlenirim. Kendini değil, kentini düşünen, Şöhretini değil, şehrini düşünen, Laf değil, proje üreten, Bakarız değil, yaparız diyen, bahane değil, çözüm bulan anlayışla hareket edeceğiz. Belediye ile merkezi hükümetin uyum içinde çalıştığı anlayışı hâkim kılacağız. İzmir'i akıllı ve modern bir şehir olarak geliştireceğiz. Altyapı sorununu tarihe karıştıracağız. Deprem riskine karşı her türlü önlemi almış bir şehircilik anlayışını ortaya koyacağız. İzmir'i metro ağlarıyla donatacağız. Trafik sorununu ortadan kaldıracağız. Tertemiz bir Körfez'i bu şehre armağan edeceğiz. İzmirli evine, işine giderken mutlu olacak. Konforlu bir hayata kavuşacak. Çünkü benim İzmirli kardeşlerim çileyi değil, yaşanabilir, huzurlu bir şehri hak ediyor. Bizi hiçbir zaman kısır tartışmaların, polemiklerin içinde göremeyeceksiniz. Bu seçim bir yerel seçimdir. Bu yarış hizmet yarışıdır, İzmir'in kalkınma yarışıdır. İzmirli hemşehrilerim artık içi boş sloganlar ve hamasi nutuklar duymak istemiyor."

İZMİR'İN KAYBEDECEK BİR 5 YILI DAHA YOK



Dağ, "Miadı dolmuş siyasi tartışmalar ile hiç kimsenin gerçekleri örtmesine fırsat vermeyeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni makam koltuğu olarak görenlerin planlarını bozmak zorundayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni bazı kliklerin nemalandığı bir kurum olmaktan çıkarmak zorundayız. İzmir'e, İzmir'in evlatları hizmet edecek. İzmir'in bir 5 yıl daha kaybedecek zamanı yok! İzmir'in, modern şehir anlayışının gerisinde kalmasına 4.5 milyon İzmir'li hemşehrimin artık sabrı kalmamıştır. 31 Mart Gecesi herkesin mutlu olacağı ve geleceğe daha heyecanlı baktığı bir gece olacak. 31 Mart Sonrası gelecek güzel günleri hep birlikte karşılayacağız. İzmir markası yeniden zirveye taşıyacağız. İzmir hak ettiği hizmetlere kavuşacak, gerçek belediyecilikle tanıştıracağız" diye konuştu.

İZMİR'İN SADECE DAĞLARINDA DEĞİL SOKAKLARINDA DA ÇİÇEKLER AÇACAK

İzmir'in artık sadece dağlarında değil, sokaklarında da çiçekler açacağını ifade eden Dağ, "Artık İzmir'de yağmur sel değil, bereket getirecek. İzmir 7/24 yaşayan bir şehir olacak. Kültürün, sanatın, sanayinin, bilişim ve turizmin başkenti olacak. İzmir artık derin bir nefes alacak. Ve bunu birlikte başaracağız. Verdiğimiz sözleri hep birlikte tutacağız. Birlikte yol yürüyeceğiz, birlikte mücadele edeceğiz ve güzel İzmir'imizi 5 yılın sonunda hak ettiği değere birlikte kavuşturacağız. İşimiz vaktimizden fazla. En iyi bildiğimiz şeyi yapacağız. Kapı kapı dolaşacağız ve 31 Mart'ta, İzmir kazanana dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yolun sonu Allah'ın izniyle aydınlık. Mücadele bizden, başarı Allah'tandır. İnşallah, 31 Mart akşamı, sizin de desteğinizle bu kardeşiniz şehrin emini olacaktır. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla tüm coşkusuyla bizleri desteklemeye gelen; İzmir'e hizmet, İzmir'e marka bir şehir olmak yaraşır diyen siz kıymetli hemşerilerime canı yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri bu yolculuğumuzda muvaffak eylesin sizlerin sevgisine, desteğine layık olmayı nasip etsin inşallah" dedi.

İZMİR'İN DAĞINA ÇİÇEK OLMA VAKTİ

Havalimanı'nda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, toplanan kalabalığa 'İzmir sevdalıları, İzmir'e hizmet için yola çıkmış gönül erleri' diye seslenerek başladı. Başkan Saygılı, "Vakit tamam. Zamanı geldi. İzmir'in arkasında dağ, dağına çiçek, yarasına şifa, hasretine vuslat olma vakti. İzmir'e çıkan her yolu aydınlattık, şimdi en yalnız ve ıssız kalmış yollarını aydınlatma vakti. Ne diyor Hacı Bayram Veli Hazretleri. İnsan şehri inşa ederken, aslında taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. Gönülde her ne var ise, şehir olarak görünür. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur. Bu şehir. Güzel İzmir yıllardır öngörüsüzlüğün, kifayetsizliğin ve plansızlığın; halkının derdiyle dertlenmeyen vurdumduymaz bir idarenin kıskacında zaman kaybetmiş; örselenmiş; bitap düşmüştür! Bu şehir. Güzel İzmir; çeyrek asırdır kendisini İzmir yapan değerlerden, hak ettiklerinden mahrum bırakılmış, sadece çehresi değil, her bir uzvu, her bir hücresi hasta edilmiştir" diye konuştu.



İZMİR'İN ŞİFASI HAMZA DAĞ'DIR

İzmir'in şifasının başta İstanbul olmak üzere pek çok şehri ayağa kaldıran kadroların kurduğu bu AK Parti olduğunu vurgulayan Saygılı, "AK Parti'nin cefakâr, kararlı, dinamik ve üretken mayasındadır. O şifanın adı İzmir için Hamza Dağ'dır. Onun tüm bu özellikleri taşıdığı özünde; milletin ta kendisi olan duruşunda; dava ve hizmet adamlığındadır. Şifa; onun adaletindedir, başarılarındadır. Ben değil; biz diyen, önce İzmir diyen gönlündedir. İzmir'in yetiştirdiği ve yıllardır İzmir için çırpınan; kalbi hep İzmir için çarpan, bir İzmir sevdalısı; Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ ile o vakit bu vakit. Şimdi sıra İzmir'de. Sıra, Hamza Dağ Başkanımız ile İzmir'in yüzünü ağartmakta, göğsünü kabartmakta. Şimdi sıra; bu şehirde, tarihimize yaraşır, insanımıza yakışır bir belediyecilik dönemini başlatmakta. Cumhurbaşkanımız, liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan; İzmir'i Hamza Başkanımıza, Hamza Başkanımızı İzmir'e emanet etti. Buradan ancak güven çıkar, rızık çıkar, sadakat çıkar. Buradan ancak gönüldaşlık çıkar. İnanıyoruz ki; İzmir emanetini bağrına basacaktır. İnanıyoruz ki; İzmir Hamza Dağ diyecek, koşulsuz hizmet diyecektir. Son söz olarak diyorum ki; Mademki AK Parti belediyeciliğini büyükşehir ve 30 ilçede yaşamak için; İzmir hazır ve kararlı" şeklinde konuştu.