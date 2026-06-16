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Giriş Tarihi: 16.06.2026 15:11

Havalimanında hanutçuluk operasyonu: 21 şüpheli yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda yerli ve yabancı yolcuları taşımacılık hizmeti bahanesiyle rahatsız ederek haksız kazanç sağladıkları ve firmalar arasında haksız rekabete neden oldukları belirlenen 21 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Havalimanında hanutçuluk operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; havalimanında yolcuları hedef alarak hanutçuluk faaliyeti yürüttüğü tespit edilen şahıslar hakkında çalışma başlatıldı.

Daha önce haklarında idari işlem uygulanmasına rağmen faaliyetlerine devam eden şüphelilere yönelik 16 Haziran 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 21 cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL HAVALİMANI

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Havalimanında hanutçuluk operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
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