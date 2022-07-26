Havucun Faydaları Nelerdir? Her Gün Havuç Yemek Neye İyi Gelir, Hangi Organa Yararı Var?

Maydanozgiller familyasının bir üyesi olan havuç toprak altında yetişen, bünyesinde epey vitamini barındıran hayli faydalı bir sebzedir. Hem yemeklerde hem de salatalarda kullanılan havuç son zamanlardaki tatlılarda da baş rol oynamaktadır. Bazen de bir içecek olarak tükettiğimiz havuç suyu pek çok şeye iyi gelmektedir. Peki, sofralarımızda her şekilde bulunan ve ulaşması oldukça kolay olan havucun faydaları nelerdir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Havucun Faydaları Nelerdir?

Vitamin bakımından pek zengin bir kök sebze olan havuç, adeta bir sağlık deposudur desek abartmış olmayız. Çıtır çıtır dokusu ve lifli yapısıyla şifa verirken aynı zamanda damaklara da hoş gelen havucun içinde bol miktarda A, K1, B6 vitaminleri, Biotin ve Potasyum bulundurur. Tüm bunların yanı sıra beta karoten, lif ve antioksidan kaynağı olan havucun cilt sağlığı, kilo kontrolü, kolesterol ve kanserden korunma için oldukça faydalı bir gıda olduğu bilinmektedir. Havucun belli başlı nelere iyi geldiği ve hangi organlara fayda sağladığını şöyle sıralayabiliriz;

Havucun içerdiği antioksidanlar sayesinde, düzenli tüketilmesi durumunda vücudun kansere yakalanma riskini azaltıyor. Bu antioksidanlar özellikle lenf, prostat, akciğer ve kan kanserine karşı koruma sağlamaktadır.

Zengin bir A vitamini kaynağı olan havucun ya da havuç suyunun günlük düzenli tüketilmesinin, göz sağlığı açısından oldukça faydalı bir eylem olduğu bilinmektedir. Havucun içinde bulunan beta karoten ve A vitamini, var olan miyopluğun ilerlemesini engelleme ve kataraktan koruma özelliklerine sahiptir.

Düşük kalori ve oldukça az yağ içermesinden dolayı havuç, kilo kontrolü için beslenme listesinde mutlaka yer verilmesi için gereken bir yiyecektir. Bunun yanı sıra düşük yağ oranı sayesinde kan kolesterolünü kontrol altına almak için de havuç tüketmek oldukça faydalıdır.

Ayrıca potasyum açısından da zengin bir besin olan havucun kalp sağlığına da iyi geldiği bilinmektedir ve araştırmalar göstermektedir ki potasyum kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düzenlemeye ve tansiyonu düşürmeye yardımcı olmaktadır.

Yüksek oradan lif bulunduran havuç, günlük düzenli tüketilirse hazımsızlık ve kabızlık problemlerin önüne geçmeye yardımcı olmaktadır.

Uzmanlar, A vitamini ve beta karoten sayesinde cilt sağlığı ve elastikiyetini de korumanın mümkün olduğunu belirtmektedir.

Bütün bu faydalarına rağmen bazı kişilerde havuç tüketimi alerjiye yahut istenmeyen bazı reaksiyonlara sebep olabilirler, bu nedenle uzman hekimlere danışılmadan tüketmemekte fayda olduğunu belirtmek isteriz.