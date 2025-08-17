Havuz döküntüsü tatilinizi gölgelemesin

Yaz aylarında serinlemek için havuzlara akın edenler, farkında olmadan çeşitli enfeksiyonlarla karşılaşabiliyor. Dermatolog Doç. Dr. Seçil Vural SABAH'a yaptığı açıklamada, havuzda yüzdükten sonra gelişen kaşıntılı, sivilce benzeri kızarıklıkların, parazitlerin ve nadir enfeksiyonların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Doç. Dr. Vural, "Havuzda yüzdükten sonra mutlaka duş alın" uyarısında bulunuyor. Vural, havuzlarda sıkça rastlanan 'havuz döküntüsünün' Pseudomonas aeruginosa bakterisinden kaynaklandığını söyleyerek, "Mayo altında kalan bölgelerde 1-3 gün içinde kaşıntılı kızarıklıklar oluşabiliyor. Ayrıca, çocuklarda 'Hot Foot' sendromu nedeniyle ayak tabanlarında ağrılı, kırmızı şişlikler görülebiliyor. Uzun süre suyla temas eden ellerde ise 'pool palms' adı verilen kızarıklıklar ortaya çıkabiliyor" dedi.

MUTLAKA DUŞ ALIN

Tatlı su havuzlarında ise yüzücü kaşıntısı gibi sorunlar yaşanabiliyor. Havuz kenarında çıplak ayakla dolaşmak mantar enfeksiyonu riskini artırıyor. Klor ve kimyasallar ise ciltte kuruluk, kaşıntı ve saçlarda yıpranmaya neden olabiliyor. Doç. Dr. Vural, sağlıklı bir havuz keyfi için duş alınması, bone kullanımı, nemlendirici uygulaması ve ıslak zeminlerde terlik giymenin önemine dikkat çekiyor.