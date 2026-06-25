HAYAT 112 Uygulaması ilk ayında 600 bini aşkın kişiye ulaştı

Bakanlık verilerine göre, uygulama üzerinden son bir ayda trafik kazaları, sağlık olayları, yangınlar ve asayiş vakaları başta olmak üzere toplam 7 bin 157 acil ihbar alındı. Çiftçi, mobil uygulama sayesinde söz konusu olaylara daha kısa sürede müdahale edildiğini belirtti.

İŞLEM SAYISI 12 MİLYONU AŞTI

Günde ortalama 370 bin işlemin gerçekleştirildiği uygulamada, ilk ay içerisinde acil ihbar, konum tespiti, harita ve adres sorgulama gibi hizmetler kapsamında toplam işlem sayısı 12 milyonu aştı.

800 BİNDEN FAZLA RADAR VE HIZ SORGULAMASI

Sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarına katkı sunan Radar+ özelliği de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bu kapsamda bir ay içerisinde 800 binden fazla radar ve hız koridoru sorgulaması yapıldı. Öte yandan sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin başvuruların dijital ortamda alınmasını sağlayan sistem üzerinden 2 bin 254 ihbar değerlendirilerek gerekli işlemler gerçekleştirildi.

UYGULAMANIN YENİ SÜRÜMÜYLE ÇEŞİTLİ GÜNCELLEMELER GELDİ

Çiftçi, uygulamanın yeni sürümüyle birlikte çeşitli güncellemelerin de devreye aldığını belirtti. Buna göre uygulamaya eklenen yeniliklerin kullanıcılar tarafından doğrudan görüntülenebilmesi sağlanırken, trafik ihlalleri kategorisine "makas atma" seçeneği eklendi. Radar+ hizmetine ücretli ve ücretsiz yol tercihleri dahil edilirken, Sabit Elektronik Denetleme Sistemi kameralarının harita üzerinden görüntülenebilmesi mümkün hale getirildi. Ayrıca erişilebilirliği artırmak amacıyla yazı boyutları cihaz ayarlarıyla uyumlu hale getirildi. HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması'nın gelişen dijital altyapısıyla 7 gün 24 saat vatandaşların hizmetinde olmaya devam edeceğini bildirdi.