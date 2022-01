Hayat tamircisi Hasan yine iş başında

Mardinli Hasan Kızıl 'ın (27), hayattaki en önemli tutkusu engelli köpek, kedi, kuzu, inek ile vahşi hayvanlara protez takarak yeniden yürümesini sağlamak. Kızıl, bu tutkusunu da kendi yaptığı protezlerle hayvanlara yeniden hayat vererek yaşatıyor. Bir hayvan istismara maruz kalır ya da kaza geçirirse, hemen harekete geçen Kızıl, bu iyilikleri sayesinde Mardin 'de "Hayat Tamircisi" olarak tanınıyor.SABAH'a konuşan Kızıl, yaklaşık 6 yıldır engelli olan evcil ya da vahşi hayvanlara protez taktığını söyleyerek, " Türkiye 'nin neresinde olursa olsun yardıma muhtaç hayvanlara destek oluyorum. Sürekli sokaklarda ve doğada gezerek, engelli hayvan arıyorum. Doğada bulduğum bir sincapa, bir tilkiye protez takarak bir şekilde yürümelerini sağladım. Avlanma sırasında pençesini kaybeden yaralı bir kartala da protez pençe taktım. Yine görme engelli köpekler için de yüz siperi geliştirdim. Böylece köpekler bir engele takılmadan bir şekilde yolunu buluyor.Şuana kadar evcil ya da vahşi 800 hayvana protez taktım. Her hayata bağladığım bir can, bana yeni bir hayat verdi. Yani 800 ayrı canım var. Afrika 'da boynuzları kesilen gergedanlar için de protez boynuz geliştirdim. Şimdilerde ise ayaklarını kullanamayan 4 aylık bir kediyi, beyinden gelen sinyallerle yürütmek için 'EEG bio-sensör' projesi üzerinde çalışıyorum. Kafasına yerleştirilen bir dijital bant sayesinde beyinden gelen sinyallerle ayaklarını kullanabilecek. Muğla ve Marmaris 'teki orman yangınlarına da gönüllü olarak katılıp 200 hayvanı kurtardım. Ayrıca, 3'üncü sınıfların Türkçe derslerinde hayat tamircisi olarak ders veriyorum" dedi. Gaziantep 'te, 4 yaşındaki Asiye Ateş 'in iki Pitpull'un saldırısında ağır yaralandığı olaya da dikkat çeken Kızıl, doğada yaşayan her hayvanın masum olduğunu ifade ederek, "Kötü hayvan yok, kötü yetiştirici var" dedi.